Orto Botanico | Verde d’estate | storie di piante api e biodiversità

Immergiti nell’incanto dell’Orto Botanico di Catania con “Verde d’estate: storie di piante, api e biodiversità”. Un viaggio affascinante tra natura e scienza, guidato dagli esperti di Officine Culturali presso il Museo Verde dell’Università. Dal 21 giugno 2025, lasciati sorprendere dalla ricchezza di questo giardino segreto e scopri come le piante e le api contribuiscono alla vita del nostro pianeta. Non perdere questa occasione unica!

Dal 21 giugno 2025 sarà possibile scoprire l’Orto Botanico di Catania con “Verde d’estate: storie di piante, api e biodiversità”, visita guidata a cura di Officine Culturali al museo verde dell’Università di Catania. Sabato 21 alle 17:00 e alle 19:00 e domenica 22 giugno alle 11:00 e alle 18. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Orto Botanico: “Verde d’estate: storie di piante, api e biodiversità”

