Orrore in casa dell’ex consigliere di Brescia | Figlie vittime di pestaggi e minacce di morte Apprezzava l’omicidio di Saman Abbas

Un orrore scosso Brescia scuote la comunità: le figlie dell’ex consigliere comunale Balwinder Singh, già sottoposto a restrizioni per maltrattamenti, sono state vittime di pestaggi e minacce di morte. La loro testimonianza dettagliata rivela un quadro inquietante, mentre emerge con sconcertante chiarezza il coinvolgimento del padre e l’apprezzamento per l’omicidio di Saman Abbas. Una vicenda che scuote i valori di una tranquilla città, lasciando tutti senza parole.

BRESCIA – Hanno parlato una giornata. Una la mattina, l’altra il pomeriggio. Confermando dettaglio dopo dettaglio. Non sono arretrate di un millimetro le figlie di Balwinder Singh, l’ex consigliere comunale in Loggia sottoposto da fine marzo con la moglie al divieto di avvicinamento (con braccialetto elettronico) per maltrattamenti domestici, mentre il primogenito della coppia - 26 anni - veniva arrestato per violenza sessuale ai danni della sorella più grande. In sede di incidente probatorio le giovani - 17 e 24 anni - hanno ribadito al gip Andrea Guerrerio le accuse contenute nel fascicolo del pm Marica Brucci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it