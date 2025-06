Orrore a Racale | figlio uccide la madre con un’accetta e fugge Teresa Sommario aveva 54 anni

Una tranquilla giornata a Racale si è trasformata in tragedia: il 21enne Filippo Manni ha ucciso con un’accetta la madre Teresa Sommario, di 54 anni, lasciando la comunità salentina sotto shock. Dopo il crimine, il giovane è fuggito nel silenzio della campagna, alimentando domande e dolore. È un episodio che scuote profondamente il cuore della piccola cittadina, portando alla luce un dramma familiare che rimarrà nella memoria collettiva.

Il 21enne Filippo Manni in fuga dopo l'aggressione mortale. Un efferato delitto ha scosso nel primo pomeriggio di martedì 17 giugno la tranquilla cittadina di Racale, in provincia di Lecce. In una casa di via Toscana si è consumato un omicidio familiare che ha lasciato sgomenta l'intera comunità salentina: Teresa Sommario, 54 anni, è stata uccisa a colpi di accetta dal figlio, Filippo Manni, 21 anni, che subito dopo il delitto si è dato alla fuga. L'aggressione e la fuga, l'allarme lanciato dall'altro figlio. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, tutto sarebbe partito da una lite in ambito domestico, culminata in una violenta aggressione.