Orlando | Chivu all’Inter dovrà essere sostenuto con acquisti!

Massimo Orlando analizza le sfide delle grandi squadre italiane, evidenziando come le mosse azzardate dei club abbiano influito sulle loro panchine. In particolare, il futuro di Chivu all’Inter sembra dipendere da acquisti strategici che possano rafforzare la rosa e sostenere il suo ruolo. La situazione è complessa, ma con le scelte giuste, l’Inter può tornare a brillare. E ora, la domanda è: quali colpi di mercato potrebbero fare la differenza?

Orlando parla delle panchine di Inter, Juventus e Roma. E parlando di Chivu in particolare si concentra sul mercato. MOSSE AZZARDATE – Massimo Orlando a Tmw Radio sulla scelta di Inter, Juventus e Roma sulla panchina: « I tre allenatori sono tutti in difficoltà. Sono mosse azzardate. La Juve non ha potuto prendere Conte, l’Inter si è trovata spiazzata dall’addio di Inzaghi, Juric se pensiamo cosa ha fatto Gasperini in 9 anni a Bergamo.per me partono tutti con problematiche, i rischi ci sono però magari escono fuori delle sorprese. Chivu all’Inter deve essere sostenuto dalla società anche con una campagna acquisti all’altezza ». 🔗 Leggi su Inter-news.it