Oristano dipendente di Poste Italiane sospesa | sottratti 40mila euro ai correntisti

Una dipendente di Poste Italiane nell’Oristanese ha suscitato scalpore, sottraendo ben 40mila euro ai correntisti attraverso un’articolata strategia di sostituzione di persona. Sospesa dal servizio in seguito a un’indagine dei carabinieri, questa vicenda mette in luce i rischi di sicurezza e fiducia nel sistema bancario-postale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Operava nell'Oristanese sostituendosi ai clienti per accedere ai loro risparmi. Una dipendente di Poste Italiane è stata sospesa dal servizio in seguito a un'indagine dei carabinieri di Ghilarza e Abbasanta che ha portato all'emissione di una misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari di Oristano. La donna è accusata di peculato e sostituzione di persona. Una strategia articolata per sottrarre denaro ai correntisti. Le indagini, avviate nei primi mesi del 2024 dopo diverse denunce, hanno fatto emergere come la dipendente, nel corso del suo servizio in varie sedi dell'azienda, si sia appropriata indebitamente di circa 40.

