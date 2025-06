Origgio vaga in strada con il camice da paziente | era fuggito dall’ospedale di Saronno

Un episodio inquietante si è verificato ad Origgio, quando un uomo in stato di confusione, vestito con il camice da paziente, è stato avvistato mentre vagava per le vie del paese poco dopo le 13. Apparentemente scappato dall’ospedale di Saronno, la sua presenza ha destato molta preoccupazione tra i residenti. La vicenda solleva interrogativi sulla salute mentale e sulle misure di sicurezza ospedaliere, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti e interventi adeguati.

Un uomo in stato confusionale col camice da paziente dell’ospedale, apparentemente di 30 anni, è stato notato in strada ad Origgio. L’uomo è stato notato poco dopo le 13 mentre vagava in stato confusionale per le vie del paese, indossando il camice da paziente. Scappa dall’ospedale di Saronno, trovato in strada col camice a Origgio . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

