Organici personale educativo 2025 26 | crescono i tagli e le preoccupazioni dei sindacati

L'apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 porta con sé un quadro preoccupante: nonostante l’aumento degli iscritti, i tagli agli organici del personale educativo continuano a crescere, alimentando timori tra sindacati e operatori del settore. La richiesta di stabilizzazione dei precari si fa sempre più urgente, evidenziando le sfide di un sistema che necessita di investimenti e attenzione. Oggi, analizziamo il difficile scenario che si prospetta per il personale educativo italiano.

Il Ministero dell’Istruzione ha definito gli organici del personale educativo per l’anno scolastico 20252026. Nonostante un numero elevato di iscritti, si registra un taglio di 19 unità, generando preoccupazione tra i sindacati che chiedono maggiore attenzione per il settore educativo e la stabilizzazione dei precari. Organici del personale educativo: il quadro sconfortante della situazione Oggi, . Organici personale educativo 202526: crescono i tagli e le preoccupazioni dei sindacati . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

