Organici IRC 2025 26 | riduzione dei posti a causa del calo demografico

Il panorama scolastico si appresta a cambiare radicalmente nell’anno 2025/26, con una significativa riduzione degli organici degli insegnanti di religione cattolica (IRC). Questa diminuzione, dettata dal calo demografico e dalle scelte delle famiglie, segna un nuovo capitolo per il sistema educativo italiano. L’incontro al Ministero ha evidenziato una realtà che richiede attenzione e riflessione per garantire un futuro equo ed equilibrato. La sfida è già aperta.

Si riducono gli organici per gli insegnanti di religione cattolica (IRC) nell'anno scolastico 20252026, a causa del calo demografico e delle scelte delle famiglie. L'incontro al Ministero ha evidenziato una diminuzione complessiva. Organici IRC 202526: drastico calo demografico e dei posti di religione Il 17 giugno 2025, il Ministero dell'Istruzione ha fornito un'informativa in merito.

