Ordine Malta firma apertura delle relazioni diplomatiche con Andorra

In un passo storico verso il rafforzamento dei legami internazionali, il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Principato di Andorra hanno ufficialmente aperto le loro relazioni diplomatiche. La cerimonia di firma a Roma, alla presenza di figure di spicco come il Gran Maestro Fra’ John Dunlap e la ministra andorrana Imma Tor Faus, segna un nuovo capitolo di collaborazione e dialogo tra le due entità . Questo storico accordo promette di aprire nuove opportunità di cooperazione e sviluppo per entrambi.

Roma, 17 giu. (askanews) - Il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Principato di Andorra hanno deciso di stabilire relazioni diplomatiche e un accordo in questo senso è stato firmato a Roma dal Gran Cancelliere Riccardo Paternò di Montecupo e dalla ministra degli Affari Esteri di Andorra, Imma Tor Faus, alla presenza del Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta Fra' John Dunlap. L'avvio formale delle relazioni diplomatiche tra il Principato di Andorra e il Sovrano Militare Ordine di Malta segna un passo storico e significativo. Entrambi i Governi sono convinti che questo atto non solo rafforzerĂ i legami bilaterali, ma getterĂ anche le fondamenta per una solida e costruttiva collaborazione sulla scena internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ordine Malta firma apertura delle relazioni diplomatiche con Andorra

In questa notizia si parla di: ordine - malta - andorra - relazioni

Ora i poveri hanno nuovi “angeli“. Ordine di Malta tra i senzatetto. Potenziati i servizi per il dormitorio - Ora i senzatetto e le persone in difficoltà trovano nuovi alleati grazie all’alleanza tra l’Ordine di Malta e l’assessorato ai servizi sociali, che ha potenziato i servizi del dormitorio di via San Carlo.

Diplomazia: Sovrano Militare Ordine di Malta e Principato di Andorra, apertura delle relazioni diplomatiche; Ordine Malta firma apertura delle relazioni diplomatiche con Andorra; Al via le relazioni diplomatiche tra Ordine di Malta e Principato di Andorra.

Ordine Malta firma apertura delle relazioni diplomatiche con Andorra - L'avvio formale delle relazioni diplomatiche tra il Principato di Andorra e il Sovrano Militare Ordine di Malta segna un passo storico e significativo. Riporta libero.it

Diplomazia: Sovrano Militare Ordine di Malta e Principato di Andorra, apertura delle relazioni diplomatiche - Il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Principato di Andorra hanno deciso di stabilire relazioni diplomatiche a partire da oggi, in conformità con le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle r ... Come scrive agensir.it