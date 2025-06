Orbetello Piano Festival 2025 | 14^ edizione dal 4 luglio al 13 agosto

Tutto pronto per l’Orbetello Piano Festival 2025, alla sua 14ª edizione, un evento imperdibile che trasforma la pittoresca città toscana in un palcoscenico di emozioni e virtuosismi. Dal 4 luglio al 13 agosto, artisti di fama internazionale si esibiranno su scenari inediti e suggestivi, regalando momenti di pura magia musicale. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile all’insegna del talento e della passione, perché questa kermesse musicale promette di sorprenderci ancora una volta.

Tutto pronto per Orbetello Piano Festival 2025. Una 14^ edizione tutta da vivere e da gustare, ricca di appuntamenti e di grandi emozioni, in programma dal 4 luglio al 13 agosto 2025. Palcoscenici inediti e nel contempo suggestivi accolgono big e virtuosi del pianoforte provenienti da ogni angolo del globo. Stiamo parlando della bellissima rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell'associazione Kaletra. Una kermesse musicale che, ormai da 14 edizioni, conquista il pubblico con il suo stile davvero unico ed ineguagliabile.

