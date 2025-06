Orazio Schillaci | Assunzioni al posto dei medici gettonisti nel Ssn

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, punta un faro sulle assunzioni nel Sistema Sanitario Nazionale, proponendo di reindirizzare le risorse finora destinate ai medici gettonisti verso nuove assunzioni di professionisti qualificati. Con questa strategia, si mira a garantire servizi più efficiently e sostenibili, valorizzando le competenze interne e riducendo la precarietà . È un passo deciso verso un sistema sanitario più forte e stabile, perché le soluzioni ci sono—basta volerle.

"Ciò che viene speso per i medici gettonisti può essere utilizzato per fare assunzioni: le professionalità ci sono, perchè se tanti giovani scelgono di fare i gettonisti, se non possono più farlo sono convinto che rientrerebbero dalla porta principale del Ssn ". Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine degli Stati generali della prevenzione, in merito alla scadenza del 30 luglio dei contratti per i medici a gettone, largamente impiegati nelle aziende sanitarie e Pronto soccorso e la cui 'scadenza', avvertono i sindacati, lascerebbe sguarniti molti reparti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orazio Schillaci: Assunzioni al posto dei medici gettonisti nel Ssn

In questa notizia si parla di: medici - gettonisti - orazio - schillaci

Crescono i medici e gli infermieri gettonisti, lo studio dell’Anac - L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha rilevato un incremento di medici e infermieri gettonisti nel sistema sanitario.

Schillaci, spesa gettonisti può essere usata per assunzioni - "Ciò che viene speso per i medici gettonisti può essere utilizzato per fare assunzioni: le professionalità ci sono, perchè se tanti giovani scelgono di fare i gettonisti, se non possono più farlo sono ... Come scrive ansa.it

Medici gettonisti. Schillaci: “Quella spesa può essere usata per nuove assunzioni nel Ssn” - Dopo il 31 luglio "vogliamo continuare ad assicurare servizi importanti come il pronto soccorso, ma dobbiamo dare un messaggio chiaro che i 'gettonisti' non possono essere l'unica risposta che il Ssn ... Riporta quotidianosanita.it