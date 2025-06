Oracle guida la corsa all’innovazione militare Ecco come

Oracle guida la corsa all’innovazione militare con un nuovo approccio che apre le porte a piccole aziende, rendendo più semplice e veloce l’ingresso nel mercato della difesa. Il progetto Oracle Defense Ecosystem promette di trasformare il modo in cui le tecnologie innovative vengono messe a disposizione del Dipartimento della Difesa, offrendo opportunità senza precedenti per collaborazioni strategiche e sviluppo di soluzioni avanzate. Un passo decisivo verso la sicurezza e il progresso tecnologico del futuro.

Un nuovo modo, più facile e veloce, per permettere anche alle piccole aziende di vendere tecnologia al Dipartimento della Difesa. Il progetto si chiama Oracle Defense Ecosystem ed è facile capire chi lo abbia lanciato. “Possiamo offrire a queste aziende un percorso semplice per accedere al mercato della difesa”, spiega il vice presidente del cloud di Oracle, Ran Waldron. “Siamo in grado di scoraggiare e vincere il prossimo conflitto basandoci sulla qualità della nostra tecnologia”, aggiunge con convinzione. Uno degli obiettivi principali del progetto è di instaurare la propria piattaforma di cloud computing dentro il Pentagono, incentivando le aziende a utilizzarlo. 🔗 Leggi su Formiche.net