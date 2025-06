Ops su Banco Bpm Orcel insiste | Mancano chiarimenti sul golden power

Andrea Orcel, CEO di Unicredit, torna a sollevare dubbi sull’operazione su Banco Bpm, sottolineando l’importanza di chiarimenti sul Golden Power. Durante l’undicesima Ceo Conference, ha ribadito che senza queste delucidazioni l’offerta rimane in stand-by, evidenziando una certa amarezza nel panorama bancario italiano. La questione, ancora aperta, si prospetta come un nodo cruciale per il futuro delle fusioni nel settore finanziario italiano, lasciando tutti in attesa di risposte decisive.

Andrea Orcel, l’amministratore delegato di Unicredit, è tornato a esprimere i propri dubbi sull’avanzamento dell’offerta su Banco Bpm. Intervenuto all’undicesima Ceo conference, ospitata da Mediobianca, ha infatti affermato: «Senza chiarimenti sulle prescrizioni del golden power non procederemo con l’offerta». E ancora: «Ovviamente, come italiano, sono un po’ triste che siamo l’unica banca italiana a cui è stato applicato». Già l’11 giugno nel corso della Goldman Sachs European Financial Conference 2025, svoltasi a Berlino, aveva dichiarato che Unicredit si sarebbe tirata indietro nel caso di mancata «chiarezza». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ops su Banco Bpm, Orcel insiste: «Mancano chiarimenti sul golden power»

