Operazioni chiuse ma congelate cambiano i piani del Napoli? La verità sulle trattative

Operazioni chiuse ma congelate: il Napoli rivede i piani e le strategie di mercato. Dopo l’annuncio di De Bruyne e Marianucci, il club si concentra su investimenti mirati, valutando con attenzione ogni mossa. Tuttavia, non tutto procede senza ostacoli. Alcune trattative, inizialmente ben avviate, rischiano di sfumare o di essere rimandate, aprendo nuovi scenari per il futuro della squadra e il suo rafforzamento.

Dopo i colpi De Bruyne e Marianucci, il club stia valutando con maggiore attenzione ogni investimento: aggiornamenti importanti L'annuncio ufficiale dell'acquisto di Kevin De Bruyne ha fatto tremare le fondamenta del calcio italiano, mentre l'innesto del giovane talento Marianucci mostra chiaramente che il Napoli guarda anche al futuro. Ma non tutto fila liscio. Alcune trattative che sembravano in dirittura d'arrivo, o comunque molto avanzate, sono improvvisamente finite in stand-by. E ora si ragiona sul perché. Juanlu e Musah: operazioni al momento congelate. Uno degli indizi più chiari del momento di riflessione in casa Napoli arriva direttamente dal viaggio in Spagna di Manna.

Mercato Juventus: dopo la conferma di Conte, il Napoli spinge in sede di trattative! Fatta per De Bruyne, si lavora per due obiettivi che piacciono ai bianconeri. La rivelazione - Il mercato calcistico entra nel vivo e la rivalità tra Juventus e Napoli si fa incandescente! Dopo la conferma di Conte, i partenopei sono pronti a colpi da maestro, puntando su De Bruyne e altri due nomi che stuzzicano anche i bianconeri.

