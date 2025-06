Operai per lavorazioni alimentari a Piacenza vacante il 92% dei posti disponibili | i profili più cercati

Se sei alla ricerca di operai specializzati per le lavorazioni alimentari a Piacenza, questa è un'opportunità imperdibile: il 92% dei posti disponibili è ancora vacante e i profili più richiesti sono quelli PI249. Tuttavia, le aziende incontrano notevoli difficoltà nel reperire candidati qualificati, con oltre il 50% di casi in cui la ricerca si rivela complicata. La Camera di...

Difficoltà nel reperire i profili ricercati nel 50,3% dei casi, di cui il 36,3% per mancanza di candidati e il 9,4% per preparazione non del tutto adeguata degli stessi. A proporre il consueto focus sul fenomeno dei candidati considerati introvabili da parte delle imprese piacentine, la Camera di.

