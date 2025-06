OpenAI e Microsoft ai ferri corti? In bilico una delle alleanze più strategiche dell’IA

L'alleanza tra OpenAI e Microsoft, fino a ora un pilastro dell'innovazione AI, si trova in bilico: OpenAI cerca maggiore autonomia, arrivando a valutare azioni legali contro Microsoft per presunti comportamenti anticoncorrenziali. Una disputa che potrebbe ridisegnare il futuro delle collaborazioni nel settore tech, con implicazioni di vasta portata per l'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale. Scopriamo cosa sta accadendo dietro le quinte di questa frattura.

OpenAI e Microsoft in trattative per rivedere il loro contratto - OpenAI e Microsoft stanno rinegoziando i termini della loro partnership, con l'obiettivo di preparare la startup per un eventuale debutto in Borsa.

