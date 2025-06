Ong dopo le navi il governo colpisce le barche

Dopo aver puntato le navi delle ONG, il governo sposta ora l’attenzione sulle piccole imbarcazioni: un nuovo capitolo nella battaglia contro le operazioni di salvataggio in mare. La crisi politica si fa sempre più complessa, rivelando come le decisioni di Palazzo siano rivolte a controllare ogni aspetto del soccorso umanitario. Un’accelerazione che solleva dubbi e apre un dibattito urgente sulla tutela dei diritti e sulla libertà di intervenire in mare aperto.

Dopo le navi, le barche. Il ministero dell'Interno ha spostato il fronte della guerra alle ong che salvano vite in mare: ora se la prende con i velieri e le piccole imbarcazioni.

