Ong | Almeno 452 morti in quattro giorni di raid israeliani in Iran

La tensione tra Israele e Iran si accende con un violento crescendo: almeno 452 vittime e oltre 600 feriti in soli quattro giorni di raid. La notizia, diffusa dall'organizzazione Human Rights Activists, mette in evidenza l’intensificarsi di un conflitto che minaccia la stabilità della regione. Quanto ancora si rischia prima di trovare una via di pace?

Almeno 452 persone sono morte e altre 646 sono rimaste ferite in quattro giorni di attacchi israeliani in Iran. Lo riporta oggi l'organizzazione non governativa Human Rights Activists (Hrana), che ha sede negli Stati Uniti, sottolineando che "negli ultimi quattro giorni sono stati attaccati siti. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ong: "Almeno 452 morti in quattro giorni di raid israeliani in Iran"

