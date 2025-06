One Piece Willem Dafoe appare davvero in un nuovo episodio grazie a un suo meme

Nel nuovo episodio di One Piece, l’epico flashback su Kuma viene interrotto da un inatteso omaggio a Willem Dafoe, celebre per la sua iconica espressione diventata un meme della cultura pop. In un’altra sorprendete dimostrazione di come il mondo dei cartoni si trovi spesso a incrociare quello dei meme, questa scena rende omaggio in modo irresistibile e originale a uno degli attori più riconoscibili del cinema. Un dettaglio che sicuramente farà sorridere i fan più attenti.

Nell'episodio 1133 di One Piece, un Marine cita Willem Dafoe in una delle sue celebri pose, diventata nel tempo un meme che ha preso piede nella cultura pop. Nel nuovo episodio di One Piece, un intenso flashback sul passato di Kuma viene interrotto da un inatteso (e irresistibile) omaggio al celebre meme di Willem Dafoe. In un momento di tensione altissima, uno dei Marine assume un'espressione identica a quella dell'attore nel documentario di Van Gogh. Un easter egg esilarante che fonde dramma e cultura pop con sorprendente naturalezza. One Piece: Willem Dafoe diventa un meme (anche) animato Nel cuore pulsante del dramma di One Piece, proprio quando il dolore sembra non concedere tregua, ecco spuntare un lampo di ironia perfettamente calcolato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - One Piece, Willem Dafoe appare davvero in un nuovo episodio grazie a un suo meme

