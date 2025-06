Omicidio Tolentino l’ex marito metteva catene al frigo per paura di essere avvelenato dalla moglie

Un tragico episodio scuote Tolentino: Gentiana Kopili, vittima di un omicidio brutale, è stata assassinata dal suo ex marito, convinto di essere avvelenato dalla moglie. La scena, segnata da gesti insensati come mettere catene al frigorifero e costringerla a dormire sul divano, rivela un mondo di paranoia e sofferenza. Ora, amici e conoscenti si mobilitano per i due figli lasciati soli, lanciando un appello di solidarietà e speranza. Continua a leggere.

L'omicidio di Gentiana Kopili, 45 anni, a Tolentino. La donna è stata uccisa a coltellate dall’ex marito, convinto da anni che volesse avvelenarlo. Le metteva le catene al frigorifero e la costringeva a dormire sul divano. Ora amici e conoscenti chiedono aiuto per i due figli rimasti soli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

