Omicidio Stefania Camboni svolta nelle indagini | rinvenuti coltello maglietta e cellulare

Le indagini sull’omicidio di Stefania Camboni a Fregene hanno compiuto un passo decisivo. Durante un sopralluogo congiunto, i Carabinieri e il Nucleo Radiomobile di Ostia hanno scoperto un coltello da cucina, una maglietta e un cellulare in un'area privata tra via Santa Teresa di Gallura e via Agropoli. Questi ritrovamenti potrebbero cambiare le sorti delle indagini e portare alla verità tanto attesa.

Fregene, 17 giugno 2025 – È una svolta cruciale quella avvenuta oggi nelle indagini sull’omicidio di Stefania Camboni, la donna uccisa a Fregene lo scorso aprile. Un nuovo sopralluogo congiunto tra i Carabinieri di Fregene e il Nucleo Operativo Radiomobile di Ostia ha permesso di rinvenire, in un’area privata tra via Santa Teresa di Gallura e via Agropoli, alcuni reperti di fondamentale importanza per il caso: un coltello da cucina mancante dal ceppo di Masterchef, perfettamente compatibile con le ferite inferte alla vittima, una maglietta intrisa di sangue e il cellulare personale di Stefania Camboni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Giada Crescenzi, secondo l'accusa, avrebbe ucciso Stefania Camboni per dei dissidi. Nonostante la donna continui a professarsi innocente, il quadro indiziario non depone a suo favore

