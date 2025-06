Omicidio Stefania Camboni a Fregene | ritrovati coltello maglietta con sangue e telefono

Una svolta fondamentale scuote le indagini sull'omicidio di Stefania Camboni a Fregene. Dopo quasi un mese e mezzo di mistero, i carabinieri hanno ritrovato in un terreno privato il coltello, la maglietta insanguinata e il telefono della vittima, elementi chiave per fare luce sul delitto avvenuto il 5 maggio. Questa scoperta potrebbe portare a importanti sviluppi e a una svolta decisiva nel caso.

C’è una svolta nelle indagini sull’ omicidio di Stefania Camboni, avvenuto a Fregene il 5 maggio scorso. Quaranta giorni dopo il delitto, i carabinieri della località alle porte di Roma, insieme al Nucleo operativo di Ostia, hanno ritrovato in un terreno privato il coltello mancante dal ceppo targato ‘Masterchef’ compatibile con le ferite inferte alla vittima, una maglietta intrisa di sangue e il telefono della vittima, ammazzata con 34 coltellate. La scoperta è stata fatta in un nuovo sopralluogo nella zona tra via Santa Teresa di Gallura e via Agropoli, chiusa al traffico per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it