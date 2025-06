Omicidio nel Salento | donna trovata morta in casa indagato il figlio 21enne

Un tragico episodio scuote il Salento: una donna di 52 anni, Teresa Sommario, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Racale, uccisa con colpi di accetta. La scoperta ha sconvolto la comunità locale, mentre si indaga sul movente e sui sospetti. Tra i possibili sviluppi, il coinvolgimento del figlio 21enne, ora sotto inchiesta. La vicenda resta avvolta nel mistero, aprendo un capitolo di angoscia e interrogativi irrisolti.

Omicidio nel Salento: a Racale in via Toscana 6, una donna di 52 anni, Teresa Sommario, è stata uccisa a colpi di accetta all?interno della propria abitazione.

