omicidio fregene svolta nel delitto di stefania camboni

Svolta cruciale nelle indagini sull'omicidio di Stefania Camboni a Fregene. I carabinieri, con un intervento decisivo, hanno effettuato un sopralluogo che ha portato al ritrovamento di elementi chiave su un terreno privato, aprendo nuove prospettive sul caso. Questa scoperta potrebbe essere il primo passo verso la verità e la giustizia per la vittima. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa intricata vicenda.

Svolta nelle indagini sull’ omicidio di Stefania Camboni avvenuto a Fregene, in provincia di Roma, il 15 maggio scorso. Oggi i Carabinieri della compagnia locale, insieme al Nucleo Operativo Radiomobile di Ostia, hanno effettuato un nuovo e decisivo sopralluogo nella zona tra via Santa Teresa di Gallura e via Agropoli, chiusa al traffico per l’intera giornata. Nel corso delle ricerche, condotte su un terreno privato, sono stati rinvenuti i reperti che mancavano: il coltello mancante dal ceppo targato ‘Masterchef’ compatibile con le ferite inferte alla vittima, una maglietta intrisa di sangue e il telefono cellulare della vittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it