Omicidio Favaretto ordinanza di custodia in comunità per cinque minorenni

Una tragica vicenda scuote Treviso: la Polizia di Stato ha emesso cinque ordinanze di custodia in comunità per minorenni coinvolti nell’omicidio di Francesco Favaretto. Un episodio che ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità, evidenziando l’urgenza di interventi efficaci per prevenire simili tragedie. La giustizia si muove, ma resta fondamentale capire le ragioni di questa drammatica escalation di violenza tra i giovani.

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Treviso, nell'ambito dell'attività di indagine relativa all'omicidio di Francesco Favaretto, sta eseguendo 5 ordinanze cautelari dell'affidamento in comunità, nei confronti di altrettanti indagati, minorenni all'epoca del fatto. La morte del giovane.

