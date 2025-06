Omicidio di Garlasco inizia il maxi incidente probatorio a Milano | i 90 giorni che possono riscrivere il delitto

Oggi a Milano prende il via un maxi incidente probatorio che potrebbe riscrivere le sorti del caso Chiara Poggi. Alle 10.30 in via Fatebenfratelli, la polizia scientifica accoglie le nuove indagini che, nei prossimi 90 giorni, potrebbero portare a sviluppi decisivi. L’unico indagato, Andrea Sempio, si trova al centro di questa intricata vicenda, alimentando un procedimento che sta scuotendo l’opinione pubblica e potrebbe cambiare tutto.

Inizia oggi l'incidente probatorio nell'ambito della nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Ora di avvio 10.30, in via Fatebenfratelli a Milano dove ha sede la polizia scientifica. L'unico indagato è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. L'inchiesta è scaturita dalle richieste. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Omicidio di Garlasco, inizia il maxi incidente probatorio a Milano: i 90 giorni che possono riscrivere il delitto

In questa notizia si parla di: omicidio - inizia - incidente - probatorio

Muore davanti alla sede Sky di Milano, inizia il processo per 2 vigilantes accusati dell’omicidio di Giovanni Sala - Lunedì 19 maggio è iniziato il processo per l’omicidio di Giovanni Sala, deceduto nel 2023 davanti alla sede Sky di Milano.

L’omicidio di #Garlasco: si entra nella fase cruciale della nuova indagine sul delitto di Chiara #Poggi. Domani a #Milano ci sarà l’incidente probatorio. L’inviato Giuseppe La Venia è entrato negli uffici della polizia scientifica dove verrà effettuato. #Tg1 Vai su X

Garlasco, domani al via la fase cruciale dell’incidente probatorio 18 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi #LaVitaInDiretta Vai su Facebook

Delitto Garlasco, oggi inizia l’incidente probatorio. Scontro tra esperti durerà mesi; Come si svolge l'incidente probatorio per il delitto di Garlasco, la stretta decisiva; Omicidio di Garlasco, inizia il maxi incidente probatorio a Milano: i 90 giorni che possono riscrivere il delitto.

Delitto Garlasco, oggi inizia l’incidente probatorio. Scontro tra esperti durerà mesi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, oggi inizia l’incidente probatorio. Come scrive tg24.sky.it

Delitto di Garlasco, è il giorno dell'incidente probatorio: 11 consulenti per la perizia del Dna, si inizia dalla spazzatura - È il giorno del maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco per isolare Dna dai "campioni biologici" e "reperti" mai analizzati o dai risultati dubbi e conservati per 18 anni dall'omicidio di Ch ... Da msn.com