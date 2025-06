Omicidi affari mafia | quasi un secolo di carcere nel processo agli ultrà di Milan e Inter Dieci anni a Beretta e Lucci

Un'ombra lunga di violenza e criminalità si staglia su Milano, dove la giustizia ha inflitto pene severe agli ultrà coinvolti in sanguinosi affari mafiosi. Quasi un secolo di carcere complessivi per coloro che hanno messo a rischio la sicurezza e i valori sportivi, lasciando emergere un inquietante legame tra calcio e illegalità. Monito che ci invita a riflettere sulla criminalità organizzata che si insinua anche tra le curve.

Milano – Dieci anni per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e oggi collaboratore di giustizia, accusato di avere ucciso Antonio Bellocco, nel direttivo ultrà nerazzurro, rampollo del clan di ‘ndrangheta, accusato anche di associazione a delinquere con aggravante mafiosa. Dieci anni di carcere anche per Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere. Sono le più pesanti condanne pronunciate dalla gup Rossana Mongiardo nel processo in abbreviato (con sconto di un terzo della pena) sulle curve di San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it