Oltre l’atmosfera | la diplomazia sanitaria spaziale nella competizione tra potenze globali

Oltre l’atmosfera, la diplomazia sanitaria spaziale si afferma come un nuovo strumento di potere e cooperazione tra le nazioni. In un’epoca dominata da sfide globali come pandemie, crisi climatiche e innovazioni tecnologiche, questa strategia si configura come un ponte tra scienza, salute e politica internazionale. La collaborazione nello spazio diventa così un banco di prova per la leadership mondiale, aprendo nuove rotte alla diplomazia globale.

In questo secolo, la salute pubblica si è trasformata in una leva strategica della politica estera, assumendo un ruolo centrale nella definizione degli equilibri internazionali. In un mondo segnato recentemente dalla pandemia da Covid-19, dal cambiamento climatico e dalla corsa tecnologica, un fronte emergente si profila con forza crescente: la diplomazia sanitaria spaziale. Si tratta dell'uso della cooperazione scientifica e sanitaria legata allo spazio come strumento di proiezione geopolitica, influenza regionale e soft power. Perché lo Spazio è fondamentale per la la salute. Non è una novità assoluta.

