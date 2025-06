oltre due milioni di persone contribuiscono a tutelare il paesaggio italiano

partecipazione civica dedicato alla tutela del patrimonio culturale e naturale. Un vero e proprio movimento di cuore che dimostra come, uniti, gli italiani possano fare la differenza e preservare le meraviglie del nostro Paese per le generazioni future.

Oltre due milioni di voti e una mobilitazione diffusa da Nord a Sud: si è conclusa con numeri record la dodicesima edizione de "I Luoghi del Cuore", il censimento promosso dal FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che dĂ voce all'affetto degli italiani per i luoghi piĂą amati del Paese. Oltre due milioni e trecentomila voti raccolti dall'iniziativa, che si conferma come il piĂą grande e partecipato strumento di cittadinanza attiva dedicato alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Un successo reso possibile non solo dal coinvolgimento individuale, ma anche dalla partecipazione di centonovantasei comitati, associazioni, parrocchie e amministrazioni locali che hanno scelto di attivarsi in prima persona per proteggere e valorizzare chiese, borghi e sentieri.