Oltre 250 Famiglie in Festa per il 50esimo del Centro della Famiglia

Un traguardo speciale che ha unito generazioni e rafforzato il senso di comunità. La chiesa di San Nicolò di Treviso, gremita da oltre 1000 persone, ha vissuto una giornata indimenticabile domenica 15 giugno, celebrando il 50° del Centro della Famiglia. Tra momenti di spiritualità e convivialità, le famiglie hanno condiviso un pranzo al sacco nel suggestivo chiostro del Seminario vescovile, testimonianza di un legame forte e duraturo. Un inno alla solidarietà e all’amore familiare.

Chiesa di San Nicolò di Treviso gremita di oltre 1000 persone ieri mattina, domenica 15 giugno, per assistere alla Santa messa celebrata dal vescovo di Treviso mons. Michele Tomasi e 250 famiglie presenti al pranzo al sacco comunitario nel chiostro del Seminario vescovile per “Famiglie in Festa”. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Oltre 250 “Famiglie in Festa” per il 50esimo del Centro della Famiglia

