Oltre 120 viaggi gratis e poi l’arresto per frode | finto assistente di volo finisce in tribunale

La sua astuzia gli ha permesso di accumulare oltre 120 voli gratuiti, ma alla fine il suo inganno è stato scoperto. Tiron Alexander, ex assistente di volo, ha vissuto un’avventura da ladro del cielo che ricorda le gesta di Frank Abagnale, e ora si trova a dover affrontare la giustizia. Una storia che dimostra come anche i più ingegnosi truffatori possano cadere nella rete della legge.

Frank William Abagnale ne sarebbe fiero: tra truffatori, probabilmente, ci si intende. Proprio come il truffatore che ha dato vita al film ‘Catch Me If You Can’ ( Prova a Prendermi ), un uomo americano trentacinquenne ha sfruttato un certo istinto ingannatore per volare gratis in giro per il mondo. Un ex assistente di volo dell’American Airlines, Tiron Alexander, è riuscito nell’impresa di prendere parte a oltre 120 voli senza pagare un solo dollaro per il biglietto. Una volta licenziato, il trentacinquenne ha sfruttato un regolamento interno che permetteva solamente a piloti e assistenti di volo di prenotare voli gratuiti con altre compagnie aeree. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oltre 120 viaggi gratis e poi l’arresto per frode: finto assistente di volo finisce in tribunale

