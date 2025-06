Olio Toscano Igp arriva la fascetta anti contraffazione | sarà prodotta dalla Zecca di Stato

In un’epoca in cui l’autenticità dei prodotti è più importante che mai, la Toscana si distingue ancora una volta. Arriva la fascetta anti contraffazione, realizzata dalla Zecca di Stato, che proteggerà ogni bottiglia di olio extravergine di oliva Igp come una vera e propria banconota. Un passo deciso verso la qualità e la trasparenza: perché il vero olio toscano merita di essere riconosciuto e tutelato ovunque.

Firenze, 17 giugno 2025 – Proprio come una banconota. A partire dalla prossima campagna olivicola, ogni bottiglia di olio extravergine di oliva toscano Igp sarà protetta da un contrassegno di sicurezza elaborato e stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. A darne l’annuncio è stato Fabrizio Filippi, presidente del Consorzio di Tutela dell’olio Toscano IGP, durante l’assemblea annuale del Consorzio tenutasi a Firenze, alla presenza della vicepresidente e assessora all’agroalimentare della Regione Toscana, Stefania Saccardi. Una “fascetta” come una banconota. La nuova fascetta, che avvolgerà il collo di ogni bottiglia di olio certificato, rappresenta un salto di qualità nella lotta alla contraffazione e un importante strumento di garanzia per i consumatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Olio Toscano Igp, arriva la fascetta anti contraffazione: sarà prodotta dalla Zecca di Stato

