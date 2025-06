Olio Barilese l’anima dell’olio lucano raccontata da Michela e Lucio

Dalla passione e dalla tradizione nasce Olio Barilese, un autentico simbolo dell'anima lucana. Raccontata da Michela e Lucio, questa storia si snoda tra i profumi intensi dell'olio EVO appena estratto, i gesti quotidiani di chi coltiva con cura e il rispetto per un patrimonio che merita di essere riscoperto. Una rinascita digitale che celebra la terra e i suoi doni, portando avanti un’eredità fatta di amore e autenticità . Scopri come questa eccellenza continua a vivere nel cuore della Basilicata.

C’è una parte di Basilicata che si racconta non con le parole, ma con il profumo dell’olio evo appena molito, con il gesto quotidiano di chi coltiva la terra senza fretta, e con la scelta consapevole di dare valore a ciò che spesso viene dimenticato. È da una lunga storia iniziata nel 1976 che nasce oggi Olio Barilese in forma rinnovata: non solo un progetto imprenditoriale, ma un atto d’amore verso la propria terra, portato nel digitale da poco meno di un anno. A guidarlo ci sono Michela Grimolizzi e Lucio Mazzeo, due volti, due storie, un’unica visione: custodire una tradizione di famiglia e traghettarla verso il futuro, con coerenza, passione e uno sguardo contemporaneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it