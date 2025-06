Oggi 17 giugno è San Ranieri di Pisa | da giovane mondano a pellegrino per Cristo

Il 17 giugno Pisa si veste di devozione per celebrare il suo patrono, San Ranieri. Nato nel cuore della città nel 1118, Ranieri trascorse una giovinezza tra i piaceri mondani per poi abbracciare la fede e l’umiltà, diventando esempio di trasformazione spirituale. La sua storia ci invita a riflettere sul potere della fede e della rinuncia. Scopriamo insieme come questa figura abbia segnato profondamente la cultura e il cuore di Pisa.

Patrono della città toscana, san Ranieri di Pisa dopo una prima parte della sua vita negli agi del mondo si spoglia di tutto e abbraccia la fede e la povertà. La città di Pisa il 17 giugno festeggia san Ranieri, il suo patrono. Nato nella città toscana con il nome di Ranieri Scacceri nel 1118,.

A Pisa fervono i preparativi per la Luminara di San Ranieri e gli eventi del Giugno Pisano 2025 - Pisa si prepara a brillare con la Luminara di San Ranieri, il cuore pulsante del Giugno Pisano 2025. I Lungarni si vestono a festa, mentre la città si prepara a vivere un'esperienza unica tra tradizione, colori e cultura.

Bentornata Luminara! Il 17 giugno è la festa del patrono di Pisa, San Ranieri. Vai su Facebook

Tradizioni, verso il Palio di San Ranieri: guida all'evento del 17 giugno; Luminara di Pisa, il dietro le quinte: 100mila lumini da accendere, le squadre al lavoro; Diocesi: Pisa, in festa per san Ranieri. Stasera la Luminara, domani il pontificale presieduto da mons. Cannistrà.

San Ranieri: Il Santo Patrono di Pisa e la Sua Eredità - Scopri la vita di San Ranieri, patrono di Pisa, e le tradizioni legate alla sua celebrazione in tutto il mondo. Riporta msn.com

San Ranieri: Pisa in festa per il suo patrono - La città e la diocesi di Pisa in festa per il patrono san Ranieri, un laico vissuto nel Medioevo, che ha accompagnato per molti secoli la vita spirituale dei suoi concittadini. Come scrive toscanaoggi.it