Odori molesti ad Arezzo | pubblicati i risultati del monitoraggio annuale nelle frazioni a sud della città

Arezzo si confronta con gli odori molesti: pubblicati i risultati del monitoraggio annuale nelle frazioni a sud della città. La campagna, condotta tra aprile 2024 e marzo 2025, ha coinvolto diverse zone come San Zeno, Le Poggiola e Ponte a Chiani, per valutare la percezione degli odori e individuare possibili fonti di disagio. Questi dati rappresentano un passo importante per migliorare la qualità della vita e trovare soluzioni efficaci.

Il Comune di Arezzo ha diffuso i risultati della campagna di monitoraggio olfattivo condotta da Ecol Studio tra il 2 aprile 2024 e il 31 marzo 2025, con l’obiettivo di valutare la percezione degli odori nell’area sud del territorio comunale, comprendente le frazioni di San Zeno, Le Poggiola, Ponte a Chiani, Ruscello, Battifolle e Olmo. L’indagine, effettuata secondo la norma europea UNI EN 16841-1:2017, ha utilizzato il metodo Field Inspection a griglia, basato su rilievi in campo da parte di valutatori addestrati. Il territorio è stato suddiviso in quattro periodi stagionali: due relativi alla stagione calda (aprile–settembre) e due alla stagione fredda (ottobre–marzo). 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Odori molesti ad Arezzo: pubblicati i risultati del monitoraggio annuale nelle frazioni a sud della città

