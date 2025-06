Oddio cos’è quello? Terrore all’Isola dei Famosi naufraghi nel panico dopo l’avvistamento

Gli naufraghi dell’Isola dei Famosi sono stati travolti dal terrore dopo un improvviso e inquietante avvistamento inaspettato. Mentre tra litigi e conversazioni, gli occhi si sono concentrati sull’acqua, attirando l’attenzione su un rumore misterioso. La scoperta inquietante ha scatenato il panico tra i partecipanti, lasciandoli sgomenti e in preda alla paura. I naufraghi ... continueranno a fronteggiare questa minaccia inaspettata in un susseguirsi di emozioni forti e colpi di scena.

Terrore all’ Isola dei Famosi, con i naufraghi che si sono ritrovati davanti ad una scena inaspettata e spaventosa. Mentre alcuni di loro erano intenti a parlare e anche a litigare, gli occhi si sono immediatamente spostati verso l’acqua dalla quale proveniva un rumore. Hanno subito guardato facendo una scoperta agghiacciante. Il panico è scoppiato all’Isola dei Famosi nel momento in cui si sono resi conto di cosa stesse succedendo. I naufraghi sono apparsi particolarmente preoccupati e la regia del reality show ha subito puntato le telecamere verso il mare. Partendo per ordine, tutto è iniziato con Ahlam che ha litigato con Dino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Era enorme. Questa è la prova che il pesce c’è”: Ahlam El Brinis dell’Isola dei Famosi vede uno squalo - Un grosso squalo avvistato nelle acque dell'Isola dei Famosi ha creato apprensione tra i naufraghi di Ultima Spiaggia, già in difficoltà per la mancanza di cibo. ilfattoquotidiano.it scrive

L’Isola dei Famosi, grande paura tra i naufraghi: è arrivato uno squalo - Dino Giarrusso e Paolo Vallesi messi spalle al muro dalla compagna d'avventura Ormai non c'è un giorno in cui i naufraghi possono stare tranquilli in ... Scrive msn.com