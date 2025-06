Occupazione abusiva | maxi multa per una casa galleggiante da 200 mq a uso abitativo

In un sorprendente intervento lungo le rive del fiume Ticino, la Guardia di Finanza ha scoperto una casa galleggiante di circa 200 mq, stabile da oltre un decennio senza autorizzazione. Questa occupazione abusiva dell’area demaniale ha portato a una maxi multa, sottolineando l’importanza del rispetto delle normative. La vicenda evidenzia come il patrimonio pubblico sia tutelato con fermezza, e serve da monito per chi tenta di eludere le regole.

Una casa galleggiante di circa 200 metri quadrati è stata scoperta dalla Guardia di Finanza lungo la sponda del fiume Ticino. Era ormeggiata in modo stabile da oltre dieci anni, ma senza alcuna autorizzazione per l'occupazione dell'area demaniale. Il controllo è avvenuto nell'ambito di un.

