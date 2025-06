’Occhio al bambino’ fa tappa nei paesi a monte

Prevenire è possibile, e la sicurezza dei nostri bambini inizia con l’educazione. Ogni anno, in Italia, tra 30 e 50 bambini perdono la vita per soffocamento, e molti altri rischiano ogni giorno. Per questa ragione, la campagna "Occhio al bambino" si espande nei paesi a monte, portando formazione e consapevolezza sul tema. Questa settimana, i corsi si spostano tra Gragnana e Miseglia, per proteggere le future generazioni e fare la differenza.

Ogni anno, in media, dai 30 ai 50 bambini muoiono per soffocamento, secondo i dati del Ministero. Ma anche senza culminare nell'ipotesi peggiore, l'Italia registra all'incirca 450 episodi all'anno dell'incidenza del fenomeno. In coda ai sette eventi già effettuati nella nuova sede Nausicaa di viale Galilei 133 a Marina, che hanno già coinvolto circa 250 cittadini, questa settimana la location dei corsi si sposterà ai monti, Gragnana, Miseglia e Bedizzano. Ogni evento offrirà argomenti di formazione specifici sulla prevenzione del soffocamento infantile fin dal periodo neonatale, mettendo in evidenza le buone norme di accudimento generale e illustrando procedure su come comportarsi nelle numerose situazioni di pericolo che genitori, nonni e chiunque si prenda cura del bambino possono potenzialmente affrontare con i più piccoli.

