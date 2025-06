Occhi su Sancho | sondaggio in Premier per rinforzare l’attacco C’è anche Grealish

Il mercato si accende e le squadre di Premier si concentrano sull'adozione di rinforzi strategici per potenziare l'attacco. Sancho, talento del Manchester United, è al centro di un sondaggio che potrebbe portarlo in Italia o altrove, mentre Grealish rimane nel mirino dei club più ambiziosi. Il Napoli, sempre attento alle opportunità , valuta con decisione questa occasione. La sfida tra acquisizioni e strategie di mercato non fa che aumentare la suspense: chi arriverà , e chi partirà ?

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e guarda con interesse .

