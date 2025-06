Ocampos | Inter squadra forte ma non abbiamo paura!

Lucas Ocampos, uno dei pilastri di Monterrey, affronta con fiducia e determinazione la sfida contro l'Inter, anche se il club nerazzurro sta vivendo una fase di grande cambiamento. Nonostante le difficoltà e la rivoluzione in atto, il giocatore argentino è convinto che il rispetto per l'avversario sia fondamentale. La partita promette emozioni, e Monterrey è pronto a stupire: perché in campo, il coraggio fa la differenza.

Uno dei giocatori più rappresentativi di questo Monterrey, ossia Lucas Ocampos, non mostra affatto paura per il match contro l’Inter. Il suo intervento dopo l’allenamento negli Stati Uniti per i media sul posto. RISPETTO – L’ Inter sta vivendo un momento di rivoluzione e si trova in una situazione difficile. Sta cambiando radicalmente e questo soprattutto a partire dalla panchina. Non ci sarà Simone Inzaghi ad allenare i nerazzurri al Mondiale per Club, bensì il nuovo arrivato Cristian Chivu. Ciò che di positivo c’era prima della finale di Monaco di Baviera ora è un lontano ricordo. Stanotte inizia il torneo negli Stati Uniti e la prima avversaria sarà il Monterrey di Sergio Ramos, Sergio Canales o Lucas Ocampos. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ocampos: «Inter squadra forte, ma non abbiamo paura!»

