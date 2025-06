O?sw114submersibile titan | la verità sul whistleblower david lochridge

Scopri la verità nascosta dietro il disastro del sottomarino Titan con il nuovo documentario Netflix, che svela testimonianze esclusive e analizza le cause di questa tragedia avvenuta nel cuore dell’oceano. Diretto da Mark Monroe, il film ricostruisce gli eventi che hanno portato all’implosione durante l’esplorazione del Titanic, lasciando un segno indelebile nella storia dell’esplorazione subacquea. Un racconto che non potete perdere, per comprendere meglio i pericoli di un’impresa così audace.

Un nuovo documentario di Netflix approfondisce i tragici eventi legati al sottomarino Titan, coinvolgendo testimonianze di ex dipendenti di OceanGate e analizzando le cause che hanno portato all'implosione del veicolo subacqueo. La produzione, diretta da Mark Monroe, ricostruisce il disastro avvenuto il 18 giugno 2023 durante un'escursione verso il relitto del Titanic, affondato nel 1912. La tragedia ha causato la morte di cinque persone a bordo, dopo che il sottomarino ha subito un'improvvisa implosione.