Nuovo teatro cittadino Via libera dalla Regione

Il nuovo teatro cittadino di Varese prende finalmente il via, grazie all’approvazione della Regione Lombardia che conferma uno stanziamento di oltre 9 milioni di euro. Con questa delibera, il progetto si rafforza ulteriormente, portando il totale delle risorse a quasi 30 milioni, un investimento importante per valorizzare la cultura e il talento locale. La giunta regionale ha dato il via libera: un passo decisivo verso la rinascita culturale della città.

Per il nuovo teatro di Varese Regione Lombardia conferma lo stanziamento di 9 milioni e 425mila euro per l’atto integrativo dell’accordo di programma. Fondi che vanno ad aggiungersi agli altri 20 milioni già stanziati, portando così a quasi 30 milioni (29.425.000) il totale delle risorse che arrivano da Palazzo Lombardia per il progetto, integrate dai quasi 11 milioni messi a disposizione dal Comune. La giunta regionale ha dato il via libera alla proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con gli assessori Francesca Caruso (cultura) e Massimo Sertori (enti locali e programmazione negoziata). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo teatro cittadino. Via libera dalla Regione

