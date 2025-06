Nuovo reparto con 52 posti letto. Al ’Mazzolani’ lavori per 11 milioni.

In Argenta, l’ospedale Mazzolani Vandini si prepara a una trasformazione epocale con un nuovo reparto di 52 posti letto, frutto di un investimento di 11 milioni di euro. Grazie al sostegno del PNRR, i lavori avviano un importante rinnovo, che garantirà servizi più efficienti e all’avanguardia per la comunità. Questa struttura rappresenta un passo deciso verso un futuro sanitario più solido e innovativo, pronto a rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.

Continuano ad Argenta i lavori all’ospedale Mazzolani Vandini, nel cantiere avviato l’autunno scorso. Grazie al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) si sta lavorando alla realizzazione di un nuovo padiglione nel nosocomio argentano che dal 2021 ha accolto una unità operativa dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Sono in corso lavori per una somma importante, undici milioni, che permetterà all’ospedale di cambiare volto con una struttura all’avanguardia. Il risvolto della medaglia sono gli inevitabili disagi, ma vale la pena sopportarli, in previsione di un ospedale ampliato e riqualificato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it