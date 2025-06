Nuovo raid dei vandali alla scuola Linguiti

Un nuovo episodio di vandalismo scuote la comunità di Aversa: nella notte tra lunedì e martedì, ignoti vandali hanno fatto irruzione nella scuola Linguiti di via De Chiara, lasciando dietro di sé danni e sconforto. È un richiamo alla tutela del nostro patrimonio educativo, che richiede azioni concrete e una maggiore vigilanza per garantire un ambiente sicuro e stimolante per studenti e insegnanti.

Nuova irruzione dei teppisti nella scuola Linguiti ad Aversa. Nel corso della notte tra lunedì e martedì, i soliti ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico di via De Chiara, producendo danni. Ad accorgersi della sgradita visita è stato il personale della scuola all’orario di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nuovo raid dei vandali alla scuola Linguiti

In questa notizia si parla di: scuola - linguiti - raid - vandali

Raid vandalico nella scuola elementare.

Raid dei vandali a scuola: oltre venti furti in 3 mesi - Oltre venti irruzioni nella scuola di via Carlo Fadda da gennaio a oggi, cinque nelle ultime due settimane. Lo riporta ilmessaggero.it

Vandali, assalto a scuola Lavagne interattive a pezzi Il raid postato sui social Sospetti su due studenti - Sono entrati nel cuore della notte da una porta secondaria sul retro della scuola, dove non ci sono le ... Da lanazione.it