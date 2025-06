Nuovo presidio per valorizzare produttori tutelare biodiversità e tramandare tradizioni locali

con passione e dedizione, unendo produttori locali, comunità e amanti del buon cibo. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per tutelare biodiversità, valorizzare le eccellenze del territorio e tramandare antiche tradizioni. Ora, Oria diventa un punto di riferimento per chi crede in un futuro sostenibile e autentico, dove il cibo è cultura e identità. È il momento di riscoprire e proteggere il patrimonio culinario della nostra terra.

ORIA – Con la nascita ufficiale della Condotta Slow Food di Oria, la città entra a far parte della rete internazionale che promuove un modello di sviluppo alimentare fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sul rispetto delle tradizioni. La condotta oritana è frutto di un lavoro condiviso.

