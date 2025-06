Nuovo ecopunto in Contrada San Vitale | telecamere di sorvseglianza e accesso col badge

Dopo l'entusiasmante annuncio durante la ‘Festa dell’Ambiente’, nasce ufficialmente l’ecopunto in Contrada San Vitale, un passo deciso verso una comunità più sostenibile e responsabile. Dotato di telecamere di sorveglianza e accesso tramite badge, garantisce sicurezza e controllo nelle operazioni di conferimento. Questa iniziativa segna l’inizio di un percorso innovativo, che incoraggia tutti a contribuire attivamente alla tutela del nostro ambiente, facendo della contrada un esempio di impegno civico e rispetto.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo l'annuncio nel corso della 'Festa dell'Ambiente', ha preso vita l'ecopunto in Contrada San Vitale con l'inaugurazione che si è tenuta questa mattina. Un luogo nel quale sarà possibile conferire i rifiuti in maniera sicura e controllata, con tanto di badge e telecamere di videosorveglianza per monitorare chi vi accede e chi, eventualmente, potrebbe lasciare i rifiuti in maniera scorretta. Una contrada che si lancia nel futuro, un sistema che sarà replicato in altre zone della città e che deve servire per rendere Benevento sempre più green. " Oggi inauguriamo questa isola smart – ha commentato Donato Madaro, amministratore di Asia – un primo ecopunto controllato in accesso con barriera all'ingresso e un badge agli utenti che saranno tracciati.

