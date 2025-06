Nuovo ds Juve Paganini ironizza sulla nazionalità della Signora | Con lui i bianconeri diventeranno sempre più francesi Direi bene no?

Il nuovo ds della Juventus, Paganini, scherza sulla nazionalità di Florent Ghisolfi, suggerendo che con lui i bianconeri diventeranno sempre più francesi. Un commento ironico che stimola riflessioni sul futuro del club e la sua identità internazionale. La domanda è: questa trasformazione porterà davvero benefici alla Vecchia Signora o rischia di perdere la propria anima? Solo il tempo potrà dirlo, ma intanto...

Nuovo ds Juve, Paganini è scettico sul suo approdo: «Con lui la Juve sarà più francese. Direi bene, no?». La considerazione fatta dal giornalista. Paganini si è servito del suo profilo X per analizzare la possibilità che la Juve diventi più francese grazie all’ insediamento di Florent Ghisolfi. La prospettiva di una Vecchia Signora con il tricolore transalpino non stuzzica più di tanto il giornalista, il quale ironizza con questi termini sul dirigente in uscita dalla Roma. PAGANINI – « Ghisolfi lascia la Roma ( al suo posto o Pradè o Massara) e potrebbe andare alla Juventus sempre più “francese”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com