Nuovo drone per sorvegliare il territorio e contrastare gli incendi boschivi

Maglie si prepara a diventare un baluardo contro gli incendi boschivi grazie a un innovativo drone dotato di tecnologia all’avanguardia. Questa svolta strategica, parte di un progetto regionale, potenzierà la capacità di sorveglianza e intervento, proteggendo il nostro patrimonio naturale. La presenza di questi velivoli teleguidati rappresenta un passo fondamentale per salvaguardare ambienti fragili e prevenire tragedie ambientali. La lotta agli incendi non può più aspettare: è ora di agire con intelligenza e tecnologia.

MAGLIE – Il contrasto agli incendi boschivi passa dall'attivazione di un nuovo drone in dotazione ai carabinieri forestali del nucleo di Maglie: l'iniziativa della sorveglianza aerea teleguidata, intrapresa su tutta la Puglia dal comando regionale, dopo questa prima assegnazione di un velivolo.

