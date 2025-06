Nuovo direttivo per la sezione di Arezzo dell' ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra

Arezzo si prepara a un futuro all'insegna della memoria e della solidarietà: con il nuovo direttivo dell'ANVCG, l'associazione che difende i diritti delle vittime civili di guerra, si apre un capitolo importante per rafforzare il ricordo storico e coinvolgere le giovani generazioni. La prima riunione del quadriennio 2025-2029 ha definito un organigramma dinamico e impegnato. Scopriamo come questa squadra intende fare la differenza nei prossimi anni.

Arezzo, 17 giugno 2025 – . La prima riunione tra i consiglieri eletti nell'ultima assemblea provinciale è terminata con il conferimento delle cariche per il quadriennio 2025-2029, definendo così l'organigramma che guiderà le attività dell'associazione nei prossimi anni finalizzate a rafforzare la memoria storica anche tra le giovani generazioni ea tutelare i diritti delle vittime civili dei conflitti di ieri e di oggi. Il neopresidente Massimo Santarelli sarà affiancato come vicepresidente da Andrea Ferruzzi e come sindaco unico sezionale da Luigi Allasia, poi a completare il direttivo saranno tre donne e quattro uomini con le conferme di Franco Agnelli e Maurilio Cappetti a cui si aggiungono i nuovi ingressi di Alessandro Caneschi, Mirian De Oliveira, Giuseppe Manenti, Gina Millotti e Anna Maria Vestrucci, una testimonianza della volontà di coniugare esperienza e rinnovamento nel portare avanti i valori dell'associazione con impegno e sensibilità.