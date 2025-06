Nuovo colpo di scena sul mistero di Villa Pamphili | Il vero nome di Rexal Ford è Francis Kaufmann

Un nuovo inquietante capitolo si aggiunge al mistero di Villa Pamphili: Rexal Ford, arrestato in Grecia e ritenuto il killer di madre e figlia, in realtà si chiama Francis Kaufmann. La scoperta, frutto della collaborazione tra procura di Roma e FBI, getta nuova luce sull’identità dell’uomo e apre a domande ancora irrisolte. La verità dietro il delitto si fa più complessa che mai…

Nuovo colpo di scena nella ricostruzione del delitto di Villa Pamphili, il parco di Roma dove sono stati trovati i cadavere di una mamma e figlia: Rexal Ford, ovvero il presunto killer delle due arrestato nei giorni scorsi in Grecia, in realtà si chiama Francis Kaufmann. È quanto accertato dalla procura di Roma grazie alla collaborazione dell'Fbi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il passaporto che l'uomo avrebbe esibito sarebbe autentico, ma con un nome fittizio, ottenuto negli Stati Uniti, attraverso un'autocertificazione. L'uomo che si spacciava per regista e produttore cinematografico avrebbe chiesto diversi incontri per girare un film a Roma.

